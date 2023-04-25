الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البحوث الزراعية" ينظم قافلة بيطرية لعلاج الأبقار والإبل بشمال سيناء

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية

ينظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لعلاج الإبل والماعز في محافظة شمال سيناء، على هامش مهرجان الهجن، والذي يقام  بمحافظة شمال سيناء.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات بمركز البحوث الزراعية، إنه سيتم اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام تنظيم قافلة بيطرية لمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بشمال سيناء وذلك لفحص وعلاج الإبل والأغنام والماعز والأبقار لجميع المربين.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة تساهم في توفير الفحص البيطري والعلاج المجاني لجميع الإبل المشاركة في المهرجان السنوي للهجن بشمال سيناء والذي يتزامن مع العيد القومي لمحافظة شمال سيناء.

وكان أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالآفات المرضية والحشرية، مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور في حالة تواجد مع المزارعين للتعرف علي الإصابات ومكافحتها.

وقال إنه مع بداية الزراعات الشتوية بدأ مراجعه الآفات وتوفير المبيدات الأزمة خصوصا مبيدات دودة الحشد والقطن وخلال أجازة العيد تابعت لجان المرور بالمناطق الستة المرور علي الزراعات كما تم التأكيد علي مديري المكافحة بالمدريات أهمية التواجد مع المزارعين لرصد اي اصابة في مهدها، كما قامت اللجان بالمرور علي محال المبيدات لضبط أي مخالفات، كما استعدت الإدارة العامة للقوارض للحملة بعد حصاد المحاصيل الشتوية ويتابع رجال الجراد المسح والمراقبة في المناطق المختلفة.

البحوث الزراعية ينظم قافلة بيطرية لعلاج الأبقار والابل بشمال

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في مصر

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

محافظ الدقهلية: متوقع توريد 490 ألف طن قمح هذا العام

تنفيذ 19 قرار إزالة بناء مخالف بالبحيرة

إزالة 13 حالة تعدٍ ووقف بناء مخالف بـ5 مراكز بكفر الشيخ

سعر الكتكوت الأبيض عمر 15 يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة