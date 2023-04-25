"البحوث الزراعية" ينظم قافلة بيطرية لعلاج الأبقار والإبل بشمال سيناء

ينظم معهد بحوث التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية مجانية لعلاج الإبل والماعز في محافظة شمال سيناء، على هامش مهرجان الهجن، والذي يقام بمحافظة شمال سيناء.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات بمركز البحوث الزراعية، إنه سيتم اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام تنظيم قافلة بيطرية لمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بشمال سيناء وذلك لفحص وعلاج الإبل والأغنام والماعز والأبقار لجميع المربين.

وأضاف فاضل أن هذه القافلة تساهم في توفير الفحص البيطري والعلاج المجاني لجميع الإبل المشاركة في المهرجان السنوي للهجن بشمال سيناء والذي يتزامن مع العيد القومي لمحافظة شمال سيناء.

وكان أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالآفات المرضية والحشرية، مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور في حالة تواجد مع المزارعين للتعرف علي الإصابات ومكافحتها.

وقال إنه مع بداية الزراعات الشتوية بدأ مراجعه الآفات وتوفير المبيدات الأزمة خصوصا مبيدات دودة الحشد والقطن وخلال أجازة العيد تابعت لجان المرور بالمناطق الستة المرور علي الزراعات كما تم التأكيد علي مديري المكافحة بالمدريات أهمية التواجد مع المزارعين لرصد اي اصابة في مهدها، كما قامت اللجان بالمرور علي محال المبيدات لضبط أي مخالفات، كما استعدت الإدارة العامة للقوارض للحملة بعد حصاد المحاصيل الشتوية ويتابع رجال الجراد المسح والمراقبة في المناطق المختلفة.