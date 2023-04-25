الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوى بالأقصر

جثة
جثة

لقي مواطن مجهول الهوية مصرعه في حادث اصطدام سيارة نقل تريلا به، على الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجاري فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقى مرفق هيئة الإسعاف بجنوب الصعيد فى الأقصر، إخطارا من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل تريلا على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا بمواطن مجهول الهوية، وانتقلت سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفى، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجارى فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواطن مجهول الهوية سيارة نقل تريلا مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر مستشفى طيبة التخصصي

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