مصرع مواطن صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوى بالأقصر

لقي مواطن مجهول الهوية مصرعه في حادث اصطدام سيارة نقل تريلا به، على الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجاري فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقى مرفق هيئة الإسعاف بجنوب الصعيد فى الأقصر، إخطارا من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل تريلا على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا بمواطن مجهول الهوية، وانتقلت سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفى، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجارى فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.