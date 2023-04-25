بعثة مصر للسلة بالكراسي المتحركة تتوجه للكويت للمشاركة في البطولة العربية

غادرت بعثة المنتخب المصري لكرة السلة بالكراسي المتحركة إلى الكويت، اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى البطولة العربية التى ستقام في الفترة من 25 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

ويشارك في البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من مصر والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين.

وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدي، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية.

ويمثل المنتخب المصري في البطولة كلا من..

كابتن / عادل شریف محمود شریف

مدير فني

كابتن / جمال احمد جاد الرب محمد

مدرب

كابتن / سعید بدري محمد عوض

مدرب

كابتن / محمد رشاد أحمد بخيت

المدير الإداري

محمود صبري إبراهيم محمد

سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي

توبه لجدي محمود عيسى

محمد محمد حسب النبي أحمد

الحسن ياسر محمد توفيق

أشرف أبوزيد محمد عمار

اشرف محمد زغلول سيد

محمد انور أحمد حسانين

احمد فتحي محمد سعد عامر

محمد فرج جمعة عبد العزيز

مجدى طلعت عبده عباس

كما تم اختيار كلا من

كابتن محمود إبراهيم عبد العزيز الحكم الدولي-رئيس لجنة حكام البطولة.

كابتن سامح زكي-الحكم الدولي حكم من حكام البطولة.