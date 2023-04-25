أخبار فاتتك| الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الزعيم أنور السادات.. وبريطانيا تبدأ عملية إجلاء واسعة 

شهدت الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي ترصدها "الدستور" من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

الرئيس السيسى يضع إكليلًا من الزهور على قبر الزعيم أنور السادات

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 للأسبوع الرابع على التوالى وبالتزامن مع إجازة البنوك وإجازة عيد الفطر.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بريطانيا تبدأ عملية إجلاء واسعة النطاق لمواطنيها من السودان

قالت الحكومة البريطانية إنها بدأت عملية واسعة النطاق لإجلاء مواطنيها من السودان، اليوم الثلاثاء، بعد موافقة طرفي الصراع الدائر هناك على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة لاستكمال القراءة اضغط هنا).

1000 جنيه لكل صياد في سيناء.. وبرنامج وقاية من تعاطي المخدرات بالعريش

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة ودعم الأسر بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم تقديم مساعدات شهرية طارئة لصيادي المحافظة بقيمة 1000 جنيه لكل صياد بتكلفة تقارب 32 مليون جنيه لمساعدتهم على تكاليف المعيشة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

"هارلى" يكتسح سباق أفلام العيد بـ22.5 مليون جنيه

واصل النجم محمد رمضان تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري بموسم عيد الفطر المبارك بفيلمه الجديد "هارلي" الذي يقدمه مع مي عمر ويعود به للسينما من جديد وسط منافسة شرسة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).