الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25-4-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 للأسبوع الرابع على التوالى وبالتزامن مع إجازة البنوك وإجازة عيد الفطر.


سعر الدولار في البنك المركزى اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023:
حقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اليوم الأحد 23 إبريل 30.83 جنيه في حركة الشراء و30.57 جنيه في حركة البيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023:
شهد سعر الدولار ببنك قناة السويس استقرار ملحوظا اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023، فيما سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم مصر
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023:


سعر الدولار اليوم مصر
استقر سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 25 أبريل، استقرارا نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 25 أبريل:
ثبات في سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 25 إبريل إلى 30.85 جنيه للشراء، حيث وصل إلى 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم 
سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023:


سعر الدولار اليوم مصر
حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أبريل، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه البيع.


سعر الدولار اليوم 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في بنك مصر:
سعر الدولار اليوم مصر
استقر سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 25 أبريل بقيمه 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في البنك التجارى الدولى:
سعر الدولار اليوم مصر
سجل الدولار، في البنك التجارى الدولى، حيث سجل اليوم الثلاثاء 25 أبريل نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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