أبرزها الشموع المعطرة.. أشياء لا بد من شرائها لروتين حياة صحية

لا ينبغي أن تكون نهاية شهر رمضان بمثابة نهاية لجهودك للحفاظ على عقل هادئ، والتخلص من العادات السيئة أو الصراعات في الحياة التي تعتقد أنها لا تنتهي أبدًا هو مفتاح لنمط حياة أكثر صحة.

في بعض الأحيان يكون من الضروري طلب المساعدة المهنية، ومع ذلك في أوقات أخرى قد تحتاج، فقط، إلى تطبيق روتين صحي في حياتك اليومية للتغلب على التحولات المؤقتة في المزاج أو أسباب الضيق.

إليك 5 عناصر يمكنك شراؤها وإدراجها في حياتك للمساعدة في تكوين عادات صحية:

نوتة للتدوين

قد لا تبدو مسلية، لكن ثق أن كتابة إحباطاتك أو مخاوفك أو الأحداث اليومية البسيطة يمكن أن تساعد في منع تراكم الأفكار السلبية عن طريق تشتيت ذهنك، يمكن أن يساعدك أيضًا في فهم مشاعرك حيث تصبح الأشياء واضحة بمجرد كتابتها أمامك.

منتجات العناية الذاتية

يمكن أن يساعد الانغماس في منتجات للحفاظ على بشرتك وشعرك وجسمك مثل المنظفات أو فيتامينات على تهدئة عقلك، بمجرد أن تصبح أكثر انسجامًا مع جسمك ستجد نفسك أكثر استرخاءً وعقلك مرتاحًا.

شموع معطرة

يمكن للشموع المعطرة أن تحسن مزاجك، المكافأة هي أنها بينما تعمل على تهدئة عقلك إن وجودها العطري سيجعل رائحة غرفتك ومنزلك أفضل ألف مرة.

النباتات

يمكن أن يساعد وجود نباتات داخلية أو نباتات الحديقة في شرفتك على إضفاء البهجة على صباحك ومزاجك، وبينما تهتم بمعيشة النباتات، ستشعر بسعادة أكبر مع نموها، ثبت أن النباتات تعمل على تقليل التوتر والقلق.

كتب

لا يجب أن تكون رواية كبيرة أو كتاب مساعدة ذاتية ملهمة لإحداث فرق، إذا كنت تفضل قراءة الكتب المصورة فلا يزال من الممكن أن يساعدك ذلك في إبقائك بعيدًا عن التكنولوجيا ولا يزال عقلك لبعض الوقت وتحسين صحتك وإعطاء عقلك الراحة التي تشتد الحاجة إليها.