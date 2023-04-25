الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باخرة هندية تصل ميناء بورتسودان فى السودان لإجلاء رعاياها

عمليات الإجلاء في
عمليات الإجلاء في السودان

وصلت باخرة هندية إلى ميناء بورتسودان لإجلاء رعايا هنود كانوا متواجدين في السودان، حسبما نقلت قناة العربية نيوز. 

وأعلنت اليابان، عن إجلاء جميع رعاياها الراغبين في مغادرة السودان، ويتم حالياً التحضير لإجلاء مئات الأشخاص بينهم موظفين أممين ورعايا من 18 دولة في السودان. 

وفي نفس السياق، أعلنت السلطات المغربية، مساء أمس الإثنين، إجلاء أكثر من 200 شخص من رعاياها في السودان.

وأصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الإثنين، تعليمات لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان.وقال البيان الملكي: "على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد".

وقامت السفارة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقًا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان.

وأكد البيان وصول القافلة البرية بسلام مساء الإثنين، إلى مدينة بورت سودان.

قال السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول، إن الجانب الروسي يعمل على إجلاء المواطنين الروس من السودان، آخذًا بعين الاعتبار جميع المخاطر في البلاد الافريقية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشيرنوفول لوكالة أنباء "تاس" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تستعد حاليا لإجلاء رعاياها من السودان، وأوضح السفير أن الجانب الروسي يعمل على وضع سيناريوهات مختلفة من أجل إتمام عملية الإجلاء، موضحا أن التأخير كان بسبب تقييم بعض المخاطر والتهديدات التي يجب التقليل منها.

وقال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين البري، "إن الصورة في معبر أرقين لا تختلف كثيرًا عن الصورة في مطار شرق القاهرة، حيث أن جميعها صور تؤكد على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إجلاء رعاياها المتواجدون داخل القطر السوداني، الذين يرغبوا في الفرار من الاشتباكات والحرب بين الأطراف السودانية". 

وأضاف مصطفى عبدالفتاح عبر مداخلة للقاهرة الإخبارية، أن الصورة في معبر أرقين البري، هي صور تؤكد أن مصر حريصة على إجلاء كل من يريد الخروج عبر التصريحات التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعليمات التي تتبع من قبل القنصليات المصرية في عدد من المدن السودانية.

رعايا الهند مركب اليابان السودان

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