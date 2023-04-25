المغرب تعلن إجلاء أكثر من 200 شخص من رعاياها فى السودان

أعلنت السلطات المغربية، مساء اليوم الإثنين، إجلاء أكثر من 200 شخص من رعاياها في السودان.

وأصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، تعليمات لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان.

وقال البيان الملكي: "على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق، أعطى الملك محمد السادس، تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد".

و قامت السفارة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقًا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان.

وأكد البيان وصول القافلة البرية بسلام مساء اليوم الإثنين، إلى مدينة بورت سودان.

كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف، وفق نص البيان.