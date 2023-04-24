الجيش الألماني: إقلاع طائرة رابعة تحمل رعايا أجانب من السودان للأردن

أعلن الجيش الألماني، الاثنين، عن إقلاع طائرة رابعة تحمل رعايا أجانب بالسودان في طريقها للأردن، لافتًا إلى أن وزير الدفاع الألماني أكد أن عمليات الإجلاء من السودان تمت بالتنسيق مع رئيس مجلس السيادة السوداني ودول غربية.

وبحسب وكالة الأنباء الالمانية، قامت 3 طائرات نقل عسكرية ألمانية بنقل 311 شخصًا من السودان للأردن ومن هناك سيتوجهون إلى بلدانهم الأصلية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، الإثنين، إن نحو نصف الرعايا الأجانب البالغ عددهم 311 شخصًا تم اجلائهم من السودان، مضيفة ان من بين الذين تم إجلاؤهم مواطنون من أستراليا وبلغاريا والمملكة المتحدة وبلجيكا والنرويج والتشيك وأيرلندا والسويد والبرتغال. وقالت الحكومة النمساوية 27 شخصا كانوا مواطنين نمساويين.

وأجلت أربع طائرات ألمانية تابعة للقوات الجوية أكثر من 400 شخص من السودان حتى اليوم الاثنين في الوقت الذي تسارع فيه الدول لإخراج مواطنيها من الخرطوم أثناء وقف إطلاق نار هش في العاصمة السودانية.

وأدى انزلاق السودان المفاجئ إلى صراع بين الجيش وجماعة شبه عسكرية تسمى قوات الدعم السريع (RSF) إلى تقطع السبل بالآلاف من الأجانب، بمن فيهم الدبلوماسيون وعمال الإغاثة.

ونقلت وفتوافا أكثر من 300 شخص حتى الآن من مطار بالقرب من الخرطوم ، بحسب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ، مضيفة أن هؤلاء شملوا مواطنين من ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا والأردن والولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ، إن طائرة أخرى محمولة جواً من المقرر أن تهبط في ألمانيا في وقت لاحق يوم الاثنين وسترفع العدد إلى أكثر من 400.

وقال بربوك إن هناك جهودًا في الوقت الحالي لإخراج ما تبقى من المواطنين الألمان من البلاد، بما في ذلك عن طريق البحر، ولم يقدم الجيش الألماني تفاصيل عن عدد الذين تم إجلاؤهم من المواطنين الألمان أو الرعايا من دول أخرى.