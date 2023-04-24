الجيش السودانى: "الدعم السريع" ترتدى أزياء الشرطة لنشر الفوضى

حذرت القوات المسلحة السودانية، مساء الإثنين، من أن قوات الدعم السريع أخذت في ارتداء أزياء الشرطة العادية وشرطة الاحتياطي المركزي للقيام بالمزيد من عمليات الاعتداء على المواقع ونشر الفوضى التي بدأت تتوسع فيها بإطلاق سراح نزلاء السجون وعمليات النهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والقتل العشوائي.

وطالبت القوات المسلحة السودانية، فى بيان لها، مساء اليوم، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، جميع المواطنين وقوات الشرطة بأخذ الحيطة والحذر.

الجيش السودانى: الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الإثنين، عن أن الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ، وتستمر القوات المسلحة في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مجموعات الميليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) تبعثرت على نطاق واسع بالخرطوم وأجزاء محدودة من الخرطوم بحري وسط الأحياء للاحتماء بهذه التجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروعا بشرية.

وأضاف البيان: «ما زالت الأبواق الإعلامية للمتمردين مستمرة في بث نفس الأكاذيب المتكررة منذ اليوم الأول، التي أصبحت غير مقنعة للمواطن بشأن الاستيلاء على مراكز القيادة العسكرية والقصر الجمهوري ومدينة جياد الصناعية ومراكز استراتيجية أخرى وهذا غير صحيح».

وأكد الجيش السوداني أن الاتصالات مع القيادة من قبل دول مختلفة ما زالت مستمرة بشأن إجلاء البعثات، وستستمر هذه العمليات بنفس درجة التنسيق التي أجريت أمس.

وجددت القوات المسلحة نداءاتها لأفراد الدعم السريع بأن مؤسستهم السابقة لم يعد لها مكان ضمن المنظومة الأمنية بالبلاد بعد تمردها، وبالتالي عليهم الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية والخروج من دائرة التمرد على الدولة، وذلك عن طريق التبليغ لأقرب وحدة عسكرية، وسيتم استيعابهم بجيش البلاد من تاريخ التبليغ طبقا لقرارات القائد العام للقوات المسلحة.