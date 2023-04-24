الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى: "الدعم السريع" ترتدى أزياء الشرطة لنشر الفوضى

الجيش السودانى
الجيش السودانى

حذرت القوات المسلحة السودانية، مساء الإثنين، من أن قوات الدعم السريع أخذت في ارتداء أزياء الشرطة العادية وشرطة الاحتياطي المركزي للقيام بالمزيد من عمليات الاعتداء على المواقع ونشر الفوضى التي بدأت تتوسع فيها بإطلاق سراح نزلاء السجون وعمليات النهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والقتل العشوائي.

وطالبت القوات المسلحة السودانية، فى بيان لها، مساء اليوم، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، جميع المواطنين وقوات الشرطة بأخذ الحيطة والحذر.

الجيش السودانى: الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الإثنين، عن أن الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ، وتستمر القوات المسلحة في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية.

وأوضح الجيش السوداني، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مجموعات الميليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) تبعثرت على نطاق واسع بالخرطوم وأجزاء محدودة من الخرطوم بحري وسط الأحياء للاحتماء بهذه التجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروعا بشرية.

وأضاف البيان: «ما زالت الأبواق الإعلامية للمتمردين مستمرة في بث نفس الأكاذيب المتكررة منذ اليوم الأول، التي أصبحت غير مقنعة للمواطن بشأن الاستيلاء على مراكز القيادة العسكرية والقصر الجمهوري ومدينة جياد الصناعية ومراكز استراتيجية أخرى وهذا غير صحيح».

وأكد الجيش السوداني أن الاتصالات مع القيادة من قبل دول مختلفة ما زالت مستمرة بشأن إجلاء البعثات، وستستمر هذه العمليات بنفس درجة التنسيق التي أجريت أمس.

وجددت القوات المسلحة نداءاتها لأفراد الدعم السريع بأن مؤسستهم السابقة لم يعد لها مكان ضمن المنظومة الأمنية بالبلاد بعد تمردها، وبالتالي عليهم الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية والخروج من دائرة التمرد على الدولة، وذلك عن طريق التبليغ لأقرب وحدة عسكرية، وسيتم استيعابهم بجيش البلاد من تاريخ التبليغ طبقا لقرارات القائد العام للقوات المسلحة.

القوات المسلحة السودانية أزياء الشرطة نشر الفوضى نزلاء السجون عمليات النهب القتل العشوائي

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سفير مصر فى السودان ينفى استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصرى

"الإفتاء" توضح حكم زيارة القبور فى العيد

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة خلال رحلة سفارى بسيوة

الخارجية الأمريكية: واشنطن تضغط لتمديد الهدنة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا