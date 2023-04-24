الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية فى قنا

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من كشف تفاصيل واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

كان تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يستقل الدراجة النارية واستوقفه لصوص لسرقة الدراجة وعندما تصدوا لهم أطلقوا عليهم النار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين.

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