الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

3 مايو.. انطلاق فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بمشاركة 11 دولة

مهرجان الشارقة
مهرجان الشارقة

تنطلق يوم 3 مايو المقبل، فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بمشاركة 22 كاتبًا ومؤلفًا متخصصًا في قصص الأطفال وروايات الناشئة، من 11 دولة حول العالم، حيث يقدم المهرجان الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب "تحت شعار "عقول تتشكّل" خلال الفترة من 3 إلى 14 مايو في "مركز إكسبو الشارقة"، برنامجاً متكاملاً من الورش، والجلسات الحوارية، والفعاليات الإبداعية. 

وتضم أجندة المهرجان نخبة من أبرز الأسماء منها، الكاتب الأمريكي روس ويلفورد؛ والكاتبة الأمريكية ياسمين وارجا؛ التي حصلت على جائزة الروائي الأكثر مبيعًا بحسب نيويورك تايمز، والكاتبة الهندية "خيرونيسا"، وهي كاتبة هندية للأدب الطفولي، وأكاديمية، وكاتبة مقالات، والكاتبة الأمريكية تشيري جيه. ماينرز، مؤلفة كتاب "Learn to Get Along" الذي يركز على تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية للأطفال ، وفرانشيسكا مينديز، الدبلوماسية والمؤلفة المكسيكية.

ويشهد المهرجان - أيضًا - مشاركة كل من إيلي روبنسون، مؤلفة الكتب والسبّاحة البريطانية الحاصلة على عدة ميداليات؛ وشيكو نجورو، الكاتبة وصانعة المحتوى الكينية، كما يشارك روس ماكينزي، مؤلف روايات الأطفال الاسكتلندي والحائز على جوائز عدة، ، زد. فابريس جومون، المستشار التعليمي والمؤلف الفرنسي الحائز على جوائز، وياميني مثنى، مؤلفة كتب الأطفال وخبيرة اليوجا الهندية، إلى جانب تيموثي نابمان من الممكلة المتحدة، مؤلف روايات الأطفال الأكثر مبيعاً عالمياً، الذي ألّف ما يزيد 70 كتابًا.

ويلتقي جمهور المهرجان مع كلٍ من المؤلفة والناشطة الهندية في الأعمال الخيرية سودها مورتي، صاحبة الكتب الأكثر مبيعًا، والحائزة على عدة جوائز عالمية، مؤلفة كتاب "سحر القصة المفقودة"، والدكتورة فاتسالا سبيرلنج، الكاتبة الأمريكية من أصول هندية، صاحبة الكثير من المؤلفات في أدب الأطفال والصحة، ومن الأسماء المميزة التي تشارك أيضاً هي آني أوزوالد من الولايات المتحدة، نائبة رئيس قسم الكتب والصوتيات في شركة "فرانكلين كوفي".

وتضم قائمة المشاركين في المهرجان الزوجين آدان خيمينيز وفيليشيا لو-خيمينيز من سنغافورة، مؤلفا "شارلوك سام"، السلسلة الأكثر مبيعًا عالميًا، ود. والي أوكيديران، الطبيب والعضو السابق في البرلمان النيجيري، والكاتب الحائز على جوائز عدة، بالإضافة إلى ليلي لاموت من الولايات المتحدة، وبارو أناند من الهند، وشو كوزكي من اليابان، مؤلفي الكتب الخيالية للأطفال الأكثر مبيعًا عالميًا.

يُشار إلى أن "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" يستضيف على مدار 12 يومًا مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والحوارية الملهمة التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، فضلاً عن تطوير ملكاتهم الإبداعية والفكرية، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية في عالم أدب الطفل.

إكسبو الشارقة الشارقة القرائي الشارقة للكتاب الجلسات الحوارية المهارات الاجتماعية هيئة الشارقة للكتاب تعزيز المهارات جمهور المهرجان جلسات الحوار

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

عاطلان يعترفان بتوصيل الحشيش "دليفرى" لعملائهما فى التبين بالقاهرة

كشف غموض جثة شاب وإصابة صديقه فى قنا: تصدى للصوص حاولوا سرقته

انهيار منزل فى المنيا دون إصابات

احتفالا بالعيد.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر في أحدث جلسة تصوير (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر