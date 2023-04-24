الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى اليوم الأول للتوريد.. 160 طن قمح بصومعتى طنطا والإمارات بطنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، إن اليوم الأول لتوريد القمح المصرى بلغ نحو 160 طنا فى صومعتى طنطا والإمارات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. 


وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أن التوريد يسير بسهولة ويسر ولا يوجد ما يعكر صفو عملية التوريد، مشددًا على جميع اللجان التى تقوم بتسليم الأقماح المحلية لهذا الموسم بضرورة تسيير الإجراءات على الفلاحين حتى يتم تسلم الكميات المستهدفة.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بدء توريد قمح محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، إلى الشون والصوامح، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشارإلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 189 ألف طن.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية المهندس محمد أبوهاشم أنه قام بتفقد صومعة طنطا وصومعة الإمارات لتفقد التوريد، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمتابعة التوريد أولا بأول. 

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن اللجان التى تقوم باستلام القمح يوجد بها عدة أعضاء من مديرية التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة، مشيرًا إلى أن سعر إردب القمح بلغ هذا العام 1500 جنيه، حسب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.  

اليوم الاول للتوريد منتخب ايران قمح بصومعتى طنطا والإمارات بمدينة

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