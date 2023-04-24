تصل لـ5000.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت الخيرى بالمتحف المصرى الكبير

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخم بقيادة المايسترو نادر ناير وذلك مساء يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، داخل المتحف المصري الكبير بأهرامات الجيزة.

ويقام هذا الحفل بشكل خيري لصالح إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المقرر أن تعود نسبة كبيرة من تذاكر الحفل لصالح هذه المؤسسة.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بالمتحف المصري الكبير

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 8 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 5000 جنيه مصري.

الفئة الثانية والثالثة بمبلغ 3000 جنيه مصري.

الفئة الرابعة والخامسة بمبلغ 2500 جنيه مصري.

الفئة السادسة والسابعة بمبلغ 2000 جنيه مصري.

الفئة الثامنة والأخيرة بمبلغ 1500 جنيه مصري.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

ومن المقرر أن تفتح أبواب الدخول للجمهور من الساعة الثامنة مساءً، ويقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، منها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة".

حفل عمر خيرت بالصوت والضوء يونيو المقبل

يقدّم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلة على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول، حيث يعود له هذا العام خلال يونيو المقبل.

ولم تكن تلك المرة الأولي التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلًا بمسرح الصوت والضوء، فلقد كانت أولى حفلاته في 2017 بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، لكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف، كما أكد القائمون على الحفل الذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل.