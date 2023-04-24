الخميس.. حفل لـ فرقة "الإخوة أبو شعر" بساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، حفلاً لفرقة الإخوة أبو شعر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، بقاعة الحكمة.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة مجموعة من القصائد والابتهالات الدينية والصوفية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية لكبار المشايخ والمنشدين، منها ”ومالنا مولى سوى الله” و”يا جمال النبي” و”رأى البرق، نور العين” و”اللهم صل على المصطفى” و”بدمع العين”.

تأسست فرقة الإخوة أبو شعر عام 1983، وسميت باسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري نسبة للمسجد الذي قد تخرجوا منه في منطقة الزاهرة في دمشق، وكان أصغرهم حينها بهاء الدين أبو شعر، وكان عمره 11 عاما عندما حضر أول حفلة رسمية للفرقة، وبعد سنوات التحق بهم أنس أبو شعر وعرف بـ"ضارب الإيقاع" منذ الصغر، وكان لأصغرهم "عبدالرحمن أبوشعر" فرقة خاصة به تسمى "براعم الإيمان" وبدأ بالإنشاد وعمره 6 أعوام، وبعد أعوام قليلة انضم إلى إخوته لتجمع الفرقة الإخوة الستة.

التزم والدهم منذ صغرهم بتدريبهم وتلقينهم العلم والإنشاد، وبدأوا ينشدون عند الأقارب ثم الأصحاب ثم بدأ يصطحبهم إلى مجالس العلم وبآخر المجلس يقومون بمدح رسول الله محمد بن عبدالله، فبدأ الناس يطلبونهم للإنشاد هنا وهناك، وهكذا انتشرت الفرقة، ويقيم حاليًا الإخوة أبو شعر في مصر.

وتعرف فرقة الإخوة أبوشعر بتقديمها مزيجًا صوفيًّا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائى الجماعى لستة إخوة، والدهم المنشد السورى الكبير موفق أبوشعر الحسينى الرفاعى أحد أئمة الأنغام في العاصمة السورية دمشق.

كما تستضيف ساقية الصاوي، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، حفلًا لفرقة "طبلة الست"، حيث ستقدم الفرقة باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية على دقات الإيقاع.

وتعتبر الفرقة إحدى فرق الأغاني التراثية والفلكور المصري، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وأقامت الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت إعجاب واستحسان الجماهير، وتتكون الفرقة من مجموعة من السيدات يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغاني الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة إيقاعية منها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.