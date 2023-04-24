إصابة 3 فى انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوى

أُصيب 3 أشخاص، اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة في مدخل أبو صوير من طريق "القاهرة- الإسماعيلية" الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بانقلاب سيارة في مدخل أبو صوير من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.