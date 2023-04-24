الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وفد فرنسي من رعية الثالوث في باريس يزور كنيسة مار مارون

وفد فرنسي من رعية
وفد فرنسي من رعية الثالوث في باريس

 زار وفد فرنسي من رعية الثالوث في باريس برئاسة الكاهنين إيمانويل بينو ورمزي سعادة، رعية مار مارون الجميزة، على هامش زيارة الحج التي يقوم بها الوفد للبنان ويزور خلالها الأماكن المقدسة.

والتقى الوفد كاهن رعية مار مارون الخوري ريشار ابي صالح، وشارك في قداس باللغة الفرنسية تقيمه الرعية مساء كل أحد من كل أسبوع، وقدم القداس الاب سليم دكاش.

بعد ذلك، توجه الوفد الى صالون الكنيسة والتقى أبناء الرعية للحديث عن الظروف التي عاشها أبناء منطقة الجميزة بعد انفجار الرابع من آب، ونوه بالسرعة في ترميم وإصلاح الكنيسة بعد تضررها من الانفجار.

وأطلع أبي صالح الوفد على النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الكنيسة من صناعة صابون وغيرها بهدف مساعدة المحتاجين. وانتهى اللقاء بـ"لقمة محبة".

اجتماعية الأساسية التعايش الظروف العيش المشترك باللغة الفرنسية ايمانويل الوحدة الوطنية المقدسة المقدس المسيحي رئيس البلدية للغة الفرنسية يد الفطر

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