مصرع شاب فى حادث دراجة نارية بالمنوفية

لقي شاب مصرعه بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور محافظة المنوفية، فى حادث دراجة نارية، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز الباجور باستقبال مستشفى الباجور العام شاب مصاب بإصابات بالغة بسبب حادث دراجة نارية ومقيم قرية سبك الضحاك دائرة المركز.

بالانتقال الفوري والفحص تبين إصابة شاب، وتم وضعه في العناية المركزة وتدخل الأطباء لمحاولة إنقاذ حياته، ولكنها فشلت وتوفي متأثرا بإصابته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.