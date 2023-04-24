مع اقتراب حفل ميت جالا.. أبرز لحظات الموضة الكلاسيكية (صور)

ينتظر العالم أجمع اللحظات الأكثر شهرة وجرأة في الموضة في ميت جالا، وهو حدث سنوي مرصع بالنجوم يستفيد منه معهد الأزياء في متحف متروبوليتان للفنون.

سيقام مهرجان 2023 يوم الإثنين 1 مايو بمناسبة افتتاح معرض "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" وهو معرض يكرم ويعرض أعظم أعمال مصمم الأزياء الألماني كارل لاجرفيلد الذي وافته المنية في فبراير 2019 عن عمر يناهز 85 عامًا.



أفضل لحظات الموضة في الميت جالا على مدار سنوات



بيانكا جاجر

في حفل ميت جالا بعنوان "امرأة القرن الثامن عشر" عام 1981، صعدت بيانكا جاجر درجات السلم مع تموجاتها السمراء وتجعيد الشعر المستوحى من الطراز القديم.

إيمان

كانت إيمان مثل إلهة برونزية من رأسها إلى أخمص قدميها عندما وصلت في عام 1981، وبتجعيد الشعر المائل إلى الخلف وعينها الدخانية الأنيقة والشفاه اللامعة، جذبت العارضة الأنظار لأنها بدت وكأنها تشع الضوء من كل زاوية.

شير

كانت شير ترتدي قطعة قماشية مبهرة وعين دخانية توحي بالكلاسيكية من الثمانينيات.

كريستي

عندما صعدت عارضة الأزياء كريستي تورلينجتون على السجادة الحمراء في حفل Met Gala عام 1992 بعنوان “الموضة والتاريخ” ارتدت قلادة لؤلؤية وفستان متموج.

نعومي كامبل

كانت نعومي كامبل بمثابة قنبلة التسعينيات عندما شقت طريقها إلى Met Gala في عام 1995، مع ظلال العيون الباستيل والشفاه اللامعة كان مظهرها يتفوق إلى حد كبير على كل اتجاهات الجمال في عقدها.

الأميرة ديانا

في أول ظهور لها في Met Gala عام 1996، ارتدت الأميرة ديانا فستانًا أزرق داكن من مجموعة الأزياء الراقية الأولى لجون جاليانو للاحتفال بموضوع "كريستيان ديور".

من هم المضيفين هذا العام:

اختيار خمسة من مضيفي هذا العام من التلفزيون (الكاتبة والممثلة والمنتجة الحائزة على جائزة إيمي ميكايلا كويل)، الأفلام (الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار بينيلوبي كروز والتي عملت مع شانيل لأكثر من 20 عامًا)، الرياضة (نجم التنس المتقاعد حديثًا روجر فيدرر)، والموسيقى (المطربة دوا ليبا الحائزة على جائزة جرامي).