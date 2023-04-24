الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات سابقة.. حبس عاطل قتل جاره بطلق ناري في الشرقية

طلق ناري
طلق ناري

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية حبس عاطل متهم بقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن وجهت له النيابة تهمة القتل العمد.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، من أحد المستشفيات، ويفيد باستقبال شخص مقيم بدائرة القسم، مُصاب بعيار ناري وتوفي أثناء إسعافه.

وبسؤال والد المتوفي، قرر قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بإطلاق عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته تجاه نجله "ب.ي" 17 عاما فأحدث إصابته التي أودت بحياته وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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