«يوم 13» يحتل المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر خلال العيد

ارتفعت إيرادات فيلم الرعب ثلاثي الأبعاد الجديد “يوم 13” بشكل كبير مؤخرا ليتواجد في المركز الثاني بإيرادات شباك التذاكر المصري خلال موسم عيد الفطر 2023 خلفا لفيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان.

إيرادات فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود

وحقق الفيلم أمس الأحد ثالث أيام عيد الفطر المباراك، إيرادات بقيمة 3 ملايين و198 ألف جنيه وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي؛ لتصل كل الإيرادات منذ إطلاق الفيلم للمشاركة في موسم عيد الفطر 2023 إلى 6 ملايين جنيها و630 ألفا وهي إيرادات مميزة حتى الآن.

أبطال فيلم يوم 13

يشارك في بطولة العمل مع أحمد داود كلا من دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية عز الدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر ويطارده الأشباح وكان الفنان أحمد داود انتهى خلال الفترة الماضية من عمليات الدوبلاج لمشاهده في فيلم يوم 13 قبل إطلاقه حيث يعد الفيلم أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط

أفلام موسم عيد الفطر المبارك

الفيلم الجديد جاء لينافس مجموعة كبيرة من الأعمال المعروضة بدور العرض ومنها فيلم “هارلي” للنجم محمد رمضان وفيلم “ابن الحاج أحمد” للفنان شيكو وعدد من النجوم وفيلم “ساعة إجابة" وفيلم “بعد الشر” لعلي ربيع وفيلم ”رمسيس باريس" لهيفاء وهبي.