الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حقيقة هروب البشير إلى خارج السودان

الرئيس السوداني السابق
الرئيس السوداني السابق عمر البشير

نفى مكتب رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ما تداولته وكالة الأناضول التركية، اليوم الأحد، بشأن هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، من محبسه.

وأوضح مكتب الفريق أول البرهان، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن "البشير" تم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية.

وكانت وكالة "الأناضول" للأنباء، أفادت في وقت سابق اليوم، بهروب الرئيس السوداني السابق من محبسه، في سجن كوبر شمالي الخرطوم.

وأشارت "الأناضول" إلى أنه لم يصدر عن القوات المسلحة السودانية ما يؤكد هذه الأنباء أو ينفيها، وهو ما نفاه مكتب الفريق أول البرهان لـ"القاهرة الإخبارية".

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

ضبط راكب بحوزته كمية من الساعات الرولكس والأحجار الكريمة بمطار القاهرة

جمارك القاهرة: إحباط محاولة تهريب 21 هاتفا و364 عبوة أدوية

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

"الصحة" السودانية: المستشفيات تعمل حاليا فى ظروف صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة