تغييرات في تشكيلة المصري استعدادًا لمواجهة البنك

استقرّ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى، بقيادة حسام حسن على التشكيل الأساسي المرشح لخوض مواجهة البنك الأهلى التى ستقام فى السادسة من مساء بعد غدٍ باستاد برج العرب.

ويسعى الفريق البورسعيدى لاستعادة نغمة الإنتصارات على حساب البنك الاهلى فى المباراة التى ستجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن فى اطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الخسارة أمام الإسماعيلى فى الجولة الماضية بنتيجة 1-2.

ويستعيد الفريق البورسعيدى فى تلك المباراة جهود قائد الوسط ايزى اميكا والمهاجم مروان حمدى والظهير الايمن كريم العراقى بعد تراجع اداء الفريق امام الاسماعيلى فى اللقاء الاخير الذى انتهى بهزيمة المصرى.

كانت جماهير المصرى قد طالبت بعودة النيجيرى اميكا للتشكيل الاساسى بدلا من الظهير الايسر حسين السيد الذى ثبت فشلة فى اللعب بدلاً من ايمكا بمباراتى المقاولين العرب والاسماعيلى الاخيرتين بالدوري.

ويحتل المصرى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، حيث يسعى الجهاز الفنى جاهدا لتحسين هذا الترتيب بنهاية الدورى.