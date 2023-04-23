الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب ثنائي الدراويش.. حمزة الجمل يطالب لاعبيه الالتزام قبل لقاء المصري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

طالب حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، لاعبى الفريق بالالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم للاستعداد الجاد لمواجهة المصري البورسعيدى في ربع نهائي بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة المصرية.

ويلتقى فريق الدراويش مع المصرى فى السابعة مساء السبت المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، فى دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة على أمل تخطى عقبة المصرى فى ديربى جديد من ديربيات منطقة القناة .

ويخوض فريق الاسماعيلى تجربة ودية بعد غد الثلاثاء مع أحد أندية القسم الثاني أو الثالث، لتجربة الاعبين والوقوف على مستوى البدلاء .

وخاض فريق الإسماعيلي مرانه مساء الأحد، تحت قيادة حمزة الجمل ومعاونيه أحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى.

وشارك في المران كل من محمد كوكو ومحمد فوزي ومحمد صبحي وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحمدي النقاز وكريم عرفات وعبد الله حسني وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمود الشبراوي ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولي وكريم الديب ومروان حمدي وسيرجي آكا ومصطفى فارس ومحمد خليفة وعمر الساعي ومحمد الشامي وفراس الشواط وياو أنور وأبو بكر حمزة الجمل .

واستغرق المران 60 دقيقة أشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع اللاعبين بشكل جيد.

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