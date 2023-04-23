الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن شقيقين دهسهما قطار بمزلقان في الإسماعيلية

حادث أليم
حادث أليم

قررت جهات التحقيق في مركز التل الكبير اليوم الأحد، دفن جثماني شقيقين، لقيا مصرعهما في حادث أليم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في الإسماعيلية، أسفل عجلات قطار بمزلقان البعالوة بالتل الكبير. 

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وبيان سبب الوفاة في تقرير رسمي، فيما أكدت تحريات المباحث الجنائية عدم وجود شبهة في الواقعة. 

 ولقى شقيقان مصرعهما جراء سقوطهما أسفل عجلات القطار بمزلقان البعالوة، نتيجة اصطدام القطار بالدراجة النارية التى يستقلونها في محافظة الإسماعيلية، فيما انتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث.

 وكشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل مصرع الشقيقين  بسقوطهما بدراجة نارية لحظة عبور القطار مما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة توفيا على أثرها في الحال.

 وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين وانهاء تقرير الفحص والتأكد من سبب الوفاة وعدم وجود شبهة جنائية وكلفت المباحث الجنائية بإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

جهات التحقيق شقيقين عجلات قطار التل الكبير تحريات المباحث الجنائية

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