يسرا اللوزي تجيب: هذا المشهد الأصعب في مسلسل "جميلة" (فيديو)

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن مشاهدها مع الفنانة عبير صبري في مسلسل "جميلة" تعتبرها من أشر مشاهد الشر في التاريخ، مشيرة إلى أنها تعتبر شخصياتها وشخصية عبير في المسلسل "أحقر شيء في الكون".

وتابعت: "أنا وعبير صبري في المسلسل اتنين عاوزين الحرق"، منوهة أن مشاهدها مع عبير صبري كان فيها متعة خاصة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المُذاع على قناة "الحياة": "كان فيها متعة لأن في في حياتي عاوزة أعمل معاها كده لكن معرفش أعمل كده في الحقيقة".

ولفتت إلى أنها ترى في التمثيل فرصة لإخراج كل طاقتها المكبوتة.

وعن أصعب مشاهدها في مسلسل "جميلة"، قالت: "أصعب المشاهد هو المشهد اللى بروح لعبير فيه البيت ومعايا ستات ورايحين يضربوها، لأن أنا في المشهد ست متخانة، ورايحة انتقم، وفي نفس الوقت أنا عندي كرامة ومش مفروض ابين الزعل بالزعيق، إضافة إلى أن ظروف تصوير المشهد كانت مضغوطة ومفيش وقت نكرر المشهد بسبب الشمس".