يسرا اللوزي: "كنت أهلاوية جدا وتعرضت لإصابة منعتني من استكمال حلم لاعبة الكرة"

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها لا تستعجل البطولة المطلقة، مشيرة إلى أن فكرة البطولة الجماعية لم تعد عقدة للممثل، وبالعكس كثرة النجوم يخدم العمل.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المُذاع على قناة "الحياة"، أنها تتمنى أن تقوم بدور بطولة، ولكن في الوقت المناسب، وعندما يأتي إليها دور جيد وسيناريو جيد.

وعن أسرتها، أكدت أنها سعيدة بلقب أم البنات جدا، ولكن تحلم بإنجاب الولد، لأن طول عمرها تريد أن يكون كل أسرتها بنات، ولكن لو رزقت بولد لن تكره ذلك.

وحول فريقها المفضل، قالت: "أنا أهلاوية جدا ومتعصبة، وكنت ألعب الكرة ولكن أصبت وضاع حلمها ومن هذا الوقت كرهت مشاهدة مباريات الكرة".

وأردفت: "كل ما أشوف ماتش بعيط ومش قادرة أتفرج ومن وقتها قفلت صفحة الكرة، ومبقاش عندي اهتمام بالموضوع غير ذكريات زمان".