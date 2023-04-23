الناقدة ناهد صلاح: "تحت الوصاية" اهتم بتفاصيل المرأة.. و"جعفر العمدة" حقق نجاحا ساحقا

أكدت الناقدة ناهد صلاح، أن هناك العديد من الظواهر الرمضانية المميزة التي جعلته شهر مميز على المستوى الرمضاني، خاصة تواجد الـ15 حلقة على مائدة إفطار رمضان، حيث ظهرت العديد من الأعمال المهتمة في الأساس بأعمال المرأة وما يهمها من تفاصيل حياتية ولعل هذا ما أظهرته عدة أعمال من ضمنها “تحت الوصاية” مثلا وهو العمل الذي يقدم قيمة فنية رائعة.

وأضافت أن هناك أعمال لاقت حالة نجاح كبيرة خلال العمل الرمضاني، ومن ضمنها مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم فيقدم حالة تمثيلية جيدة بالإضافة إلى قصة مهمة تتناول قضية المرأة الصعيدية بأشكال مختلفة، كما أن هناك مسلسلات جيدة أخرى على مستوى الصورة والصوت مثل “تحت الوصاية” لمنى زكي.

وقالت إن مسلسل "جعفر العمدة" لمحمد رمضان استطاع أن يخطف وجدان الجمهور، فكل العاملين في المسلسل استطاعوا أن يقدموا فكرة التشويق بشكل جعل الملايين ينتظرون حلقاته بشكل يومي، فالعمل لاقى حالة نجاح كبيرة للغاية واستطاع أن يضع معادلة مبنية على خداع لكن الجمهور أحبها جدًا.

وتابعت ناهد: "بالعودة لمسلسل تحت الوصاية، أحب أن أوضح أن المخرج محمد شاكر خضير يقدم حالة فنية رائعة متفقة مع شكل السيناريو الذي كتبه خالد وشيرين دياب، فالعمل مبني على قصة تمس أي امرأة مصرية، من خلال تفاصيل حياتية مهمة، تم تشكيلها على أفضل طريقة لتصل إلى قلوب الجماهير بطريقة سريعة وسهلة وهذا شيء احترافي للغاية".