الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الناقدة ناهد صلاح: "تحت الوصاية" اهتم بتفاصيل المرأة.. و"جعفر العمدة" حقق نجاحا ساحقا

ناهد صلاح
ناهد صلاح

أكدت الناقدة ناهد صلاح، أن هناك العديد من الظواهر الرمضانية المميزة التي جعلته شهر مميز على المستوى الرمضاني، خاصة تواجد الـ15 حلقة على مائدة إفطار رمضان، حيث ظهرت العديد من الأعمال المهتمة في الأساس بأعمال المرأة وما يهمها من تفاصيل حياتية ولعل هذا ما أظهرته عدة أعمال من ضمنها “تحت الوصاية” مثلا وهو العمل الذي يقدم قيمة فنية رائعة.
وأضافت أن هناك أعمال لاقت حالة نجاح كبيرة خلال العمل الرمضاني، ومن ضمنها مسلسل عملة نادرة لنيللي كريم فيقدم حالة تمثيلية جيدة بالإضافة إلى قصة مهمة تتناول قضية المرأة الصعيدية بأشكال مختلفة، كما أن هناك مسلسلات جيدة أخرى على مستوى الصورة والصوت مثل “تحت الوصاية” لمنى زكي.
وقالت إن مسلسل "جعفر العمدة" لمحمد رمضان استطاع أن يخطف وجدان الجمهور، فكل العاملين في المسلسل استطاعوا أن يقدموا فكرة التشويق بشكل جعل الملايين ينتظرون حلقاته بشكل يومي، فالعمل لاقى حالة نجاح كبيرة للغاية واستطاع أن يضع معادلة مبنية على خداع لكن الجمهور أحبها جدًا.
وتابعت ناهد: "بالعودة لمسلسل تحت الوصاية، أحب أن أوضح أن المخرج محمد شاكر خضير يقدم حالة فنية رائعة متفقة مع شكل السيناريو الذي كتبه خالد وشيرين دياب، فالعمل مبني على قصة تمس أي امرأة مصرية، من خلال تفاصيل حياتية مهمة، تم تشكيلها على أفضل طريقة لتصل إلى قلوب الجماهير بطريقة سريعة وسهلة وهذا شيء احترافي للغاية".

المرأة المصريه المرأة المصري المرأة الصعيدية الناقدة ناهد صلاح تحت الوصاية لمنى زكي تحت الوصاية

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

التوصل إلى هوية جثة مجهولة وسط الشارع فى الإسماعيلية

زيرو تحرش.. 80 ألف مصرى وأجنبى زاروا الأهرامات وأبوالهول فى العيد

"الرصاصة لا تزال في جيبي".. أشهر أفلام السينما عن ذكرى تحرير سيناء

يا جواز يا فضيحة.. عامل يمزق جسد حبيبته فى "وكر العشاق" بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة