الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

نتنياهو
نتنياهو

يجري بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد مناقشة خاصة حول الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤرة الاستيطانية غير الشرعية في مدينة الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة.

ودعا نتنياهو كلًا من يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إلى حضور تلك المناقشة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يقرر نتنياهو، خلال تلك المناقشة، أن تطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء ذلك الالتماس.

نتنياهو الخان الأحمر الجيش الإسرائيلي بن غفير الأمن القومي الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية

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نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

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