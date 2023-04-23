عقب إجازة العيد: صيانة 53 عمارة في المرحلة الأولى من سكن مصر ببدر

قال عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم تنفيذ أعمال صيانة لمجموعة عمارات وأجزائها المشركة لعدد 53 عمارة بمشروع سكن مصر بالمرحلة الأولى عقب إجازة عيد الفطر، وذلك من خلال طرح مناقصة لشركات المتخصصة المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أن تتقدم شركات المقاولات المتخصصة فى هذا المجال والحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد 299 جنيهًا.

أضاف مندور أنه العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز المدينة فى موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية، كما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 8000 ألف جنيه، كما يستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كنأمين نهائي.

أشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أن جلسة الاستفسارات تعقد يوم الثلاثاء عقب إجازة عيد الفطر في الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز، كما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز، لافتا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الخامسة المتخصصة فى أعمال تشغيل وصيانة المباني وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق.

وتابع أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحتة التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالاجراءات والحدود المالية المذكورة كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي، كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أى من وحداتها التابعة.