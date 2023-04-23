"القاهرة الإخبارية": فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من السودان

بدأت فرنسا في إجلاء رعاياها من السودان، وذلك بعد أكثر من أسبوع على الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن عملية إجلاء الرعايا من السودان ستشمل مواطنين أوروبيين وآخرين من دول حليفة، كما أكدت حصول باريس على ضمانات من الجيش وقوات الدعم السريع لسلامة عملية الإجلاء.

وكانت قررت فرنسا تأجيل إجلاء رعاياها، مما أدى إلى تعرض موكب السفارة الفرنسية إلى استهدافه.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الجيش الأمريكي نفذ عملية لإخراج الموظفين الأمريكيين من الخرطوم، مضيفًا أن الولايات المتحدة قررت تعليق أنشطة سفارتها في السودان بشكل مؤقت.