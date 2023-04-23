الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 333.6 مليون دولار صادرات مصر لدول الوحدة الاقتصادية

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

شهدت الصادرات المصرية لدول مجلس الوحدة الاقتصادية، انكماش إلى حدود 333.6 مليون دولار مطلع عام 2023 مقابل 382.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 48.6 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت ليبيا فى المرتبة الأولى بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية بأعلى قيمة للصادرات المصرية، والتى بلغت 88.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 91.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.4 مليون دولار، يليها السودان بقيمة 64.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 102.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 38.7 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر للأردن نحو 51.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 70.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 19.3 مليون دولار، كذلك سجلت صادراتها للعراق 41 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 41.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 453 ألف دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية لفلسطين إلى حدود 36.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 23.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 13 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى سوريا بنحو 18.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 17.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 875 ألف دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر يناير الماضي بنسبة 47%، على أساس سنوي، وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.1%، حيث بلغت 3.85 مليار دولار خـلال شهــر يناير الماضي، مقابل 4.15 مليـار دولار للشهر نفسه من العام السابق، وانخفضت قيمة الواردات بنسبــة 28.2%، حيـث بلغـت 6.33 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 8.83 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.

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