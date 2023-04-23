الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"طالعين على أرض الفيروز".. أشهر أغاني عيد تحرير سيناء

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

تمر علينا ذكرى الاحتفال بعيد تحرير سيناء الـ 41 عامًا، في 25 أبريل، ويحتفل الشعب المصري بهذا اليوم المميز من خلال الأغاني الوطنية التي تعبر عن فرحة النصر، ويرصد "الدستور" أبرز وأشهر الأغاني احتفالًا بعيد تحرير سيناء.

أغنية صباح الخير ياسينا

من أشهر الأغاني التي علقت في وجدان المصريين، "صباح الخير ياسينا"، وغناها العندليب عبدالحليم حافظ، ولحنها الموسيقار الكبير كمال الطويل، وكتب كلماتها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.

كلمات الأغنية:" في الاوله... قلنا جيِّنلك وجينالك ولا تهنا ولا نسينا والتانية... قلنا ولا رملاية فى رمالك عن القول والله ما سهينا والتالته... إنتي حملي وأنا حمالك صباح الخير يا سينا".

أغنية سينا

شارك مجموعة من المطربين في غناء أغنية بعنوان "سينا" عام 2007، وهم إيهاب توفيق، حميد الشاعري، سوما، فريق واما، وكتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها حميد الشاعري.

أغنية طالعين على أرض الفيروز

غنتها الفنانة ياسمين الخيام والفنان أسامة رؤوف، وكتبها الشاعر الكبير عبد السلام أمين، ولحنها الموسيقار محمد الموجي.

كلمات الأغنية:"سينا يا سينا يا سينا سينا يا ارض الفيروز .. سينا يا سينا يا سينا منجم دهب ألماظ وكنوز .. سِينا يا سِينا يا سِينا سِينا يا أَرْض الفَيْرُوز .. سِينا يا سِينا يا سِينا مَنْجَم دهب ألماظ وكنوز.. اصل العرب رجالة شرفا رجالة شرفا".

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"طالعين على أرض الفيروز".. أشهر أغاني عيد تحرير سيناء

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