الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": حديقة حيوان بنى سويف تفتح أبوابها للزائرين فى العيد

جريدة الدستور

رصدت قناة "إكسترا نيوز" أجواء احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك داخل حديقة الحيوان في محافظة بني سويف.

وقالت هبة إبرهيم، مدير حديقة حيوان بني سويف، إن الحديقة تشهد إقبالًا كبيرًا للغاية من الزائرين منذ بداية عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أن الحديقة تحتوي على بيت الزواحف، بيت الأسد، بيت فرس النهر، النعام، الطيور المختلفة.

وأضافت مدير حديقة حيوان بني سويف، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحديقة تعمل على توفير كل سبل الراحة للمواطنين، وتم الاستعدادات لاستقبال المواطنين قبل بدء عيد الفطر المبارك، لاستقبال الزائرين من كبار السن والأطفال. 

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بالأجواء التي شاهدوها في حديقة حيوان بني سويف، مما أضفى أجواء البهجة على الأطفال والأسر.

استقبال المواطنين الاستعدادات احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك حافظة بني سويف لاستقبال الزائرين الحديقة

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