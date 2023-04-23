الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فعاليات "العيد أحلى" بمراكز شباب مصر بالشرقية

مراكز الشباب
مراكز الشباب

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال اجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر" ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة على مدار اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

إجازة عيد الفطر المبارك إجازات الرسمية إتاحة الفرص استقبال المواطنين الأنشطة الرياضية

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