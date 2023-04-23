الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم: توزيع وغرس 163 ألف شجرة بمراكز وقرى المحافظة

محافظ الفيوم: توزيع
محافظ الفيوم: توزيع وغرس 163 ألف شجرة بمراكز وقرى المحافظة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توزيع وغرس 163 ألفا و145 شجرة مثمرة وغير مثمرة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توريد 182 ألفا و925 شجرة لمحافظة الفيوم حتى الآن، منها أشجار مثمرة مثل الزيتون، والليمون، واليوسفي، والرمان، وأشجار أخرى غير مثمرة مثل الكافور، والأكاسيا سالنجا، والكونو كاريس، والكازورينا وغيرها، بالإضافة لعدد 12 ألف و900 شجرة، تم استلامها من وزارة البيئة.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من غرس عدد 163 ألفا و145 شجرة مثمرة وغير مثمرة من الأشجار التى تم توريدها، وجارى توزيع الباقي لغرسه، بالوحدات المحلية لمختلف مراكز محافظة الفيوم، بواقع 35465 شجرة لمركز ومدينة الفيوم، و26050 شجرة لمركز ومدينة يوسف الصديق، و24450 شجرة بمركز سنورس، وعدد 25400  شجرة بمركز من مراكز أبشواي، وبمركز طامية عدد 24050 شجرة، وبمركز إطسا عدد 22830 شجرة، وذلك لتوزيعها على الأحياء والوحدات القروية، وعدد 2000 شجرة "مجتمع مدني"، إضافة لعدد 2900 شجرة تم توزيعها على جمعيات تنمية المجتمع بمعرفة جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه يتم مراعاة زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس والجامعات ومراكز الشباب والحدائق العامة والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء التى يوجد بها ظهير صحراوي، وعلى الطرق العامة، لافتاً الى انه يتم التنسيق بين الوحدات المحلية "إدارة الحدائق وقسم التشجير" مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، لاستخدام المعدات والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التى تم زراعتها بنطاق دائراتها.

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محافظ الفيوم توزيع وغرس 163 ألف شجرة المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة

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