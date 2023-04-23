الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

ونشرت القوات المسلحة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برقية جاء نصها:- "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى فى ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، داعيًا الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الأبى بكل الخير واليمن والبركات".

وتابع: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون على الجاهزية القتالية والاستعداد الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا، لتظل سيناء المباركة وكل بقعة على أرض مصر تنبض بالعمل والإنجازات رمزًا لعطاء أمتنا المصرية وعزيمة أبنائها فى الدفاع عن مقدرات الوطن وحماية ركائز أمنه القومى على كل الاتجاهات، حفظ الله مصر وطنًا آمنًا وشعبًا أبيًا عزيزًا، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وزير الدفاع السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحرير سيناء

الأكثر قراءة

موظفة وراء سرقة عملات أجنبية من شركة بالنزهة

عصابة "صفية" فى قبضة الأمن.. تستدرج الضحايا إلى المتهمين بأسلوب مخادع

ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى المطرية

تجديد حبس المتهمين بخطف طفل بسبب خلافات مالية مع والده بالإسكندرية

تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

تعرف على موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023 والإجازات المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة

هرتسوغ: نعيش أزمة هى "الأخطر" فى تاريخ إسرائيل