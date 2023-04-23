القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

ونشرت القوات المسلحة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برقية جاء نصها:- "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى فى ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، داعيًا الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الأبى بكل الخير واليمن والبركات".

وتابع: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون على الجاهزية القتالية والاستعداد الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا، لتظل سيناء المباركة وكل بقعة على أرض مصر تنبض بالعمل والإنجازات رمزًا لعطاء أمتنا المصرية وعزيمة أبنائها فى الدفاع عن مقدرات الوطن وحماية ركائز أمنه القومى على كل الاتجاهات، حفظ الله مصر وطنًا آمنًا وشعبًا أبيًا عزيزًا، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.