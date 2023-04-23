الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال أيام العيد.. غلق وتشميع 321 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

مخالفة مواعيد الغلق
مخالفة مواعيد الغلق

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 321 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال أيام العيد.

وأكد رحمي، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

خلال أيام العيد غلق وتشميع متحدى الاعاقة منشأت مخالفة لمواعيد الغلق

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خلال أيام العيد.. غلق وتشميع 321 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

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