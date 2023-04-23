الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبنان يبدأ "اتصالات دبلوماسية" لإجلاء رعاياه من السودان

لبنان
لبنان

أعلن لبنان، السبت، بدء "اتصالات دبلوماسية" لترتيب عملية إجلاء رعاياه من السودان البالغ عددهم نحو 250 شخصا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها تتابع "اتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية الإجلاء بالتنسيق والتعاون مع أبناء الجالية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة (حكومية لبنانية)"، دون مزيد تفاصيل.
وبحسب الخارجية، فإن هذه الخطوة جاءت "بناء على التنسيق والتشاور المستمر بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب".
ولفتت إلى أنها ستعلن تباعا "الخطوات العملانية المتخذة لبدء عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين".
كما شكرت "كل الدول الصديقة التي تساعد أو أبدت رغبتها بمساعدة اللبنانيين المغادرين ولإتمام هذه العملية، لا سيما السعودية والإمارات والأردن والسودان ومصر"، بحسب البيان ذاته.
وكانت الخارجية اللبنانية أعلنت الجمعة، في بيان، أن "خطوط الاتصال والتعاون مفتوحة مع الدول لكي يتم إجلاء اللبنانيين في حال تقرر اعتماد خطط إجلاء للرعايا الأجانب".
ووفقًا لتقارير محلية، يبلغ عدد الجالية اللبنانية في السودان حوالي 250 شخصًا.
وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث أعلنت الخارجية السعودية في بيان، تنفيذها "عملية إجلاء من السودان شملت 91 سعوديا، و66 أجنبيا من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون".
يأتي ذلك، فيما تجددت الاشتباكات السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

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