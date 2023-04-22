إحالة المتهمين بإنهاء حياة مسن وسرقته بالتجمع للجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة المتهمين بإنهاء حياة مسن داخل مسكنه في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

وذكر أمر إحالة المتهمين "سيدة. س"، و"منة الله. و"، و"عمر. ع"، و"محمد. ع"، أنهم قتلوا المجني عليه أثناء دلوفهم لمنزله بحجة إقامة أحدهم علاقة جنسية معه، وذلك محاولة منهم جميعا لسرقته، بتاريخ 1 أغسطس 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بأن المتهمتين قتلا المجني عليه "حاتم. م" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجوا له مخططًا محكمًا أعداه سلفًا مع المتهمين الأخيرين وقصدنا داره ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم.

وتابع أمر الإحالة، أن جناية القتل العمد السابق وصفها ارتبطت بجنحة السرقة التالي وصفها وكانت بقصد ارتكابها وتسهيلها إذ أنهما في ذات الزمان والمكان، سرقا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 317 من قانون العقوبات، كما أحرزتا أدوات وشاحين- وسروال- وسلك كهربائي" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الأخيرين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأوليين على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول؛ بأن اجتمعوا على الإثم والعدوان لسلب مال ضحيتهم فوضعوا خطةً مُحكمة لتنفيذ مآربهم ووزعوا الأدوار فيما بينهم على نحو يمكنهم من بغيتهم وأمداهما بأدوات قفازان ولاصق طبي، لاستخدامها لكبح جماح ضحيتهم متى هم لمقاومتهما وقد وقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وتلك المُساعدة وقد كان إزهاق روح المجني عليه نتيجة محتملة لمخططهم الإجرامي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.