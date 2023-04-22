السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح في زيارة مفاجئة لمستشفى النجيلة المركزي والوحدة الصحية بالمثاني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، جولة مفاجئة على مستشفى النجيلة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتقييم مستوى وجودة الخدمة، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وتفقد وكيل صحة مطروح الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والتأكد من التدريب الجيد للفريق التمريضي على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، حيث تم مناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال فترة عيد الفطر المبارك، مقدماً التهنئة للفرق الطبية والمرضى بهذه المناسبة العطرة. 

وخلال أعمال التفقد تم التأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بقسم الاستقبال والطوارئ، ومراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية ومعدلات الأداء ونسب الإشغال للقسم وقام بمناظرة السجلات الطبية للحالات.

كما تفقد وكيل صحة مطروح قسم الكلى الصناعي، مطمئنا على إجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال فترة العيد، حيث حرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وتابع وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بقرية المثاني والتي تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة المثاني والقرى المجاورة وتلاحظ التزام التمريض النوبتجى بمكان العمل وعدم تواجد أي أطباء موجها للدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين.

FB_IMG_1682188993061
FB_IMG_1682188993061
FB_IMG_1682188991414
FB_IMG_1682188991414
FB_IMG_1682188989475
FB_IMG_1682188989475
FB_IMG_1682188987407
FB_IMG_1682188987407
FB_IMG_1682188985735
FB_IMG_1682188985735
FB_IMG_1682188984141
FB_IMG_1682188984141
أقسام الاستقبال والطوارئ الأدوية والمستلزمات الطبية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الوحدة الصحية النجيلة المركزي رفع درجة الاستعداد القصوى مستشفي النجيلة المركزي وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

شهداء الجوع فى اليمن

تابع.. موعد وقفة عرفات 2023 في مصر

إحالة المتهمين بإنهاء حياة مسن وسرقته بالتجمع للجنايات

بينهم 6 أطفال.. مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص فى حادث بكفر الشيخ

30 دقيقة.. "التسلل" يلغي هدفًا لكهربا أمام الرجاء في دوري الأبطال

في ثاني أيام العيد.. انتشار فرق طبية في حدائق الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن