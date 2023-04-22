وكيل صحة مطروح في زيارة مفاجئة لمستشفى النجيلة المركزي والوحدة الصحية بالمثاني

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك، جولة مفاجئة على مستشفى النجيلة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتقييم مستوى وجودة الخدمة، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وتفقد وكيل صحة مطروح الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، والتأكد من التدريب الجيد للفريق التمريضي على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، حيث تم مناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال فترة عيد الفطر المبارك، مقدماً التهنئة للفرق الطبية والمرضى بهذه المناسبة العطرة.

وخلال أعمال التفقد تم التأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بقسم الاستقبال والطوارئ، ومراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية ومعدلات الأداء ونسب الإشغال للقسم وقام بمناظرة السجلات الطبية للحالات.

كما تفقد وكيل صحة مطروح قسم الكلى الصناعي، مطمئنا على إجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال فترة العيد، حيث حرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

وتابع وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بقرية المثاني والتي تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة المثاني والقرى المجاورة وتلاحظ التزام التمريض النوبتجى بمكان العمل وعدم تواجد أي أطباء موجها للدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين.

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