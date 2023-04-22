مصرع مواطن غرقًا فى نهر النيل بمركز إهناسيا ببنى سويف

لقى مواطن مصرعه غرقًا، اليوم، في مياه نهر النيل "البحر اليوسفي" بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

البداية بتلقي غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بغرق مواطن، في مياه البحر اليوسفي أمام قرية "منهرة" التابعة لمركز إهناسيا.

وانتقلت قوة مركز شرطة إهناسيا وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وتبين غرق مواطن، 22 عامًا، في مياه البحر اليوسفي وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة، فيما انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، لموقع البلاغ، انتظارًا لانتشال جثة المواطن المتوفى، ونقلها لمشرحة المستشفى.