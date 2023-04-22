مصرع وإصابة 10 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقى 5 مواطنين مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل بمركز إدكو بالبحيرة.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل بالقرب من منطقة 5 بمركز إدكو بالبحيرة.

وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى إدكو وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.