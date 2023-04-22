"سهرة هندي".. أشهر الأفلام الهندية لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك

“أهلًا.. أهلًا بالعيد”.. للكثيرين بعد الطقوس والعادات الخاصة بسهرات عيد الفطر المبارك، فمن منا ينسى السهرة لأكثر من 3 ساعات أمام التلفاز لمشاهدة فيلم هندي، لذا نقدم في السطور التالية أشهر الأفلام الهندية قديمًا وحديثًا لسهرة لا تنسى بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

فيلم الشعلة:

فيلم "شولاي" أو الشعلة، واحد من أشهر الأفلام الهندية الكلاسيكية، دائمًا ما يعرض أيام عيد الفطر أو الأضحى، ويعتبر علامة خالدة في تاريخ السينما الهندية.

ضم عباقرة السينما الهندية والآسيوية مثل دارمندرا يول وأمجد خان وهيما ماليني وأميتاب باتشان، بداية الفيلم من إنتاج عام 1975، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار في العام التالي.

الفيلم مقتبس من الفيلم الفرنسي "بورسالينو" بطولة آلان ديلون وجان بول بلوموندو، الذي أعيد إنتاجه في مصر تحت اسم "سلام ياصاحبي"، وحاول أميتاب باتشان إعادة إنتاج الفيلم مجددا ليقوم بدور الراحل القدير أمجد خان "جبار سينج" في النسخة الأولى، ولكنه لم يكتمل المشروع.

فيلم Devdas:

الحُب، البراءة، التضحية، الإنكسار، الكبرياء، الهزيمة، الانتصارات الزائفة، معاني كثيرة نجدها في فيلم "ديفدز" حيث يعتبر من أفضل الأفلام الهندية عامةً، ومن أشهر أفلام المُخرج المُميز Sanjay Leela Bhansali.

فيلم Devdas من إنتاج سنة 2002 ومن بطولة النجم الهندي شاروخان، وتشاركه البطولة الممثلة أشوريا بالإضافة للممثلة المخضرمة مادوهوري ديكشت.

أحداث الفيلم بتدور في زمن قديم، وهي حكاية حُب بتبدأ من سنوات الطفولة البريئة، بتجمع بين "ديف" و"بارو"، الجيران اللي أرواحهم امتزجت سوا، رغم إختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge:

يعدُّ فيلم رجوع العاشق المجنون Dilwale Dulhania Le Jayenge من أفضل أفلام شاروخان، بل واحد من أكبر وأنجح أفلام بوليوود في كل العصور، وحصل شاروخان على جائزة أفضل ممثل في جوائز فيلم فير.

فيلم Rab Ne Bana Di Jodi:

تدور أحداث الفيلم حول موظف حكومي يحب فتاة جميلة ويتزوجها ولكنها ليست سعيدة معه لهذا تذهب إلى تعلم الرقص ومن هنا يتنكر زوجها في شخصية جديدة، وتقع في حبه من خلال الرقص، وُعرض الفيلم في أنحاء العالم ولاقى استحسانًا كبيرًا، وحصل شاروخان على جائزة "أبسارا" لأفضل ممثل في دور رئيس.

أما عن فريق التمثيل يتكون من شاروخان، أنوشكا شارما، فيناي باثاك، كاجول، لارا دوتا، بريتي زينتا، راني موكيرجي، بيباشا باسو ومن إخراج أديتيا شوبرا.