حديقة حيوان بني سويف: اسقبلنا 10 آلاف زائر خلال احتفالات العيد (صور)

قالت الدكتورة هبة أحمد إبراهيم، مدير حديقة حيوان بني سويف، اليوم السبت، إن الحديقة استقبلت 10 آلاف زائر وعلى مدار يومين وذلك للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط حالة من السعادة وتوفير كافة الاحتياجات للزائرين، بالإضافة إلي التنسيق مع مديرية الطب البيطري؛ للكشف على الحيوانات.

وأوضحت «هبة» أن هناك خطة تم وضعها قبل عيد الفطر المبارك لمواجهة أي زحام داخل الحديقة، من خلال توفير كافة سبل الراحة للزائرين المترددين على الحديقة، وتركيب خرائط جديدة كدليل لمساعدة الزائرين أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة، مؤكدة أن الحديقة تضم عددا كبير من الحيوانات المتميزة لجذب المواطنين لمشاهدتها، وتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر على بوابات الحديقة لتسهيل دخول الزائرين دون أي ازدحام.

وأضافت مدير حديقة الحيوان أن الحديقة استعدت مبكرًا لاستقبال الزائرين في عيد الفطر المبارك، من خلال عملية تنظيف شاملة لكافة أرجاء الحديقة بيوت الحيوانات، وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، ومراجعة أعمال النظافة والإنارة، وتوفير عدد كبير من المقاعد الخشبية الجديدة بالإضافة إلى إعادة بعض ألعاب الملاهي ببعض الحدائق التي تدخل البهجة على الأطفال، ودخول حيوانات جديدة داخل الحديقة.

وشهدت محافظة بني سويف ولليوم الثاني على التوالي، أجواء من البهجة والسعادة بعيد الفطر المبارك على كافة أنحاء المحافظة، حيث واصل المواطنين الاحتفال داخل الممشى السياحي بكورنيش النيل والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي الكورنيش بإتاحته منذ الصباح الباكر للمواطنين، والعمل على توفير كافة التسهيلات لكي يقضي المواطنين إجازة العيد في فرح وسعادة.

جانب من الاحتفالات

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