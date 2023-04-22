السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سباق أفلام عيد الفطر 2023 يستمر في اليوم الثاني

أفلام عيد الفطر
أفلام عيد الفطر

يزداد البحث لمعرفة أفلام عيد الفطر المبارك والتي يتم عرضها في السينمات المختلفة من أجل الاستمتاع بإجازة عيد الفطر ومشاهدة الافلام الجديدة هذا العيد.

أفلام عيد الفطر 2023

خلال التقرير التالي نعرض أفلام  عيد الفطر 2023 المعروضة في السينمات المختلفة والأبطال المشاركين في ماراثون عيد الفطر المبارك. 

 

فيم ابن الحاج أحمد 

بطولة الفنان أحمد شيكو بمشاركة سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفي، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، ضيف شرف بيومي فؤاد، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، فادى أبوالسعود، إخراج معتز التوني.

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"ابن الحاج أحمد" على رأس قائمة أفلام عيد الفطر 2023

فيلم هارلي

بطولة النجم محمد رمضان مي عمر والفنان محمود حميدة وأحمد داش ومي كساب، من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك وإخراج محمد سامي.

فيلم ساعة إجابة

بطولة سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال، أحمد طلعت ومن تأليف أحمد شيكو، شيرين علاء، مصطفى خضر، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

فيلم رمسيس باريس

بطولة الفنانة هيفاء وهبي يشاركها محمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

فيلم بعد الشر 

بطولة الفنان علي ربيع بمشاركة ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر.

فيلم مغامرات كوكو

بطولة النجم خالد الصاوي وبيومي فؤاد وشيرين رضا؛ اوس اوس؛ إيهاب فهمي؛ نانسى صلاح؛ عمرو عبدالعزيز؛ طاهر بو ليلة؛ وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حمدى المرغنى؛ وشيماء سيف؛ وحسن عبدالفتاح؛ اوتاكا؛ زينه منصور؛ النجمة اللبنانية دانا حلبي.

الفيلم من تأليف ايهاب الناصر؛ إنتاج عمرو طنطاوى، ومن إخراج إسماعيل فاروق؛ وهو ضمن عدد من الأفلام المعروضة في السينمات بموسم عيد الفطر.

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