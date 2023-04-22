"كهربا" يفوز بلقب لاعب الجولة 26 في الدوري

توّج محمود عبدالمنعم “كهربا”، لاعب وسط الأهلي بلقب لاعب الجولة رقم 26 بالدوري الممتاز، والذى تم اختياره بواسطة الجمهور.

وتوج “كهربا” بلاعب الجولة على حساب مصطفى شلبي، لاعب وسط الزمالك والذى أحرز هدف فريقه فى شباك المقاولون خلال المباراة التى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ومحمود حمادة الذى سجل هدف فاركو فى شباك غزل المحلة فى المباراة التى انتهت بفوز الأوّل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعبدالرحمن مجدى صانع ألعاب الاسماعيلى والذى صنع هدفى الفوز لفريقه فى شباك المصرى، فى المباراة التى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ونجح كهربا فى قيادة الأهلى للفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى افتتاح مباريات الأسبوع 26 من مسابقة الدورى المصرى، وتكفل كهربا بأحراز هدف من هدفى الأهلى، فيما تكفل محمد شريف من إحراز الهدف الثانى.

ويتربّع الأهلى على قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة جمعهم من الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى 5 مباريات، ولم يخسر أي مباراة.