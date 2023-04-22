السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق هائل داخل منزل بسبب ماس كهربائى بديرمواس بالمنيا

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، من إخماد حريق هائل اندلع داحل منزل في مدينة ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل منزل في مدينة ديرمواس جنوب المحافظة.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق داخل منزل " فايزة. د" كائن بالطريق الدائري خلف مسجد الحرمين بمدينة ديرمواس، وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاوره.

 

رجحت التحريات الأولية للمباحث الجنائية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي داخل المنزل، مما أسفر عن احتراق بعض الأثاث دون إصابات بشرية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

 

المنيا اخماد حريق هائل بسبب ماس كهربائي منزل بمركز ديرمواس قوات الحماية المدينة بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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