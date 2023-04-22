الوحدات المحلية بمراكز المنيا تتابع تراخيص ومعايير السلامة المهنية للمعديات النيلية

تابعت الوحدات المحلية لمراكزمطاي وأبو قرقاص ودير مواس جنوب المحافظة، الحالة العامة لحركة تنقل المواطنين عبر المعديات النيلية، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، حرصاً على سلامة وأمان المواطنين، وللتأكد من الالتزام التام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بتلك المعديات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة دير مواس، أقصي جنوب محافظة المنيا ،انه تم تفقد الحالة العامة للمعديات بقري المركز، للتأكد من تواجد اطواق النجاة وتوافر كافة عوامل السلامة والأمان وانتظام حركة العمل خلال الفترات الصباحية والمسائية، بهدف تسهيل حركة مرور المواطنين، حرصاً على متابعة الخدمات العامة على مختلف القطاعات الخدمية.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، جنوب المحافظة انه تم المرور على المعديات، ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم مراجعة التراخيص الخاصة بالمعديات والتأكد من تواجد طفايات الحريق، بالإضافة انه تم التأكد من الالتزام بمعايير الصلاحية والأمان والسلامة حرصا علي أرواح المواطنين من مستخدمي هذه الوسيلة.

كما تابع اليوم المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي ، شمال المحافظة سير العمل بمعديات ولنشات مركز مطاي حيث اطمئن على حسن سير العمل بمعديه الشيخ حسن واللنشات العامله بالمركز بمرافقه السيد عبد المنعم برعي مدير التفتيش و الرقابه بالمجلس.

جاء ذلك خلال جوله مروريه اليوم على المعديات التقي فيها رئيس المركز المواطنين المستفيدين من خدمه المعديات كما تابع رئيس المركز والمدينة ز خطوط سير اللنشات الاهليه وسريان تصريح العمل والحاله الفنيه لها والتقى رئيس المركز المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك واستمع لهم في حوار ودي عن احتياجاتهم ووعد بتلبيتها.

خلال متابعة للمعديات النيلية بمراكز المنيا

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