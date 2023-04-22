السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شاب داخل منزله بالمنيا

جثة
جثة

عثر أهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب غربي محافظة المنيا، علي جثة شاب ملقاة داخل منزله، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات، بعدما رجحت التحريات وجود شبهة جنائية.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور علي جثة شخص داخل منزله في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي "سيد.ا" 22 عاما، مقيم بقرية دلجا بديرمواس، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية طبية حول الوفاة، وجاري استكمال التحريات لكشف الظروف والملابسات.

علي جانب أخر، استقبلت مستشفي المنيا العام سيدة تدعي "نظيمة. ع" 60 عاما تقيم بمدينة طنطا في محافظة الغربية، مصابة بكسر مضاعف في الساق، وتبين حدوث إصابتها أثناء تواجدها بالطريق الصحراوي الشرقي وكانت متجهة إلي محافظة أسيوط، وجاري التحري حول ظروف وملابسات إصابتها.

وكانت المنيا قد شهدت إصابة أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بطريق قرية أبوفيلو في مركز المنيا، بسبب التخطي الخاطئ، تم نقلهم لمستشفي المنيا العام ، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص علي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وقوع تصادم بين السيارة رقم 7681 ن ب ج، ملاكي، والدراجة البخارية 473 ن ع م، بسبب التخطي الخاطئ بطريق قرية أبوفيلو في مركز المنيا. أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد عبد الفتاح 31 عاما موظف، إيمان أحمد 24 عاما، يقيمان بقرية الحتاحتة بسمالوط، حسن محمد 40 عاما، سائق، يقيم بقرية صفط الخمار.

العثور على جثة شاب ملقاة داخل منزله قرية دلجا بمركز ديرمواس مشرحة مستشفي ديرمواس المركزي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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